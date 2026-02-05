Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 19:39

Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке

Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бразилия стала ведущим партнером России в Латинской Америке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Трансляция велась на официальной странице Правительства. По его словам, на Бразилию приходится около половины совокупного товарооборота с регионом.

Мы активно взаимодействуем в торгово-экономической сфере. Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке, на долю которого приходится примерно половина общего товарооборота с регионом, — заявил Мишустин.

Он добавил, что страна сохраняет лидирующие позиции на российском рынке среди поставщиков продовольствия. Премьер уточнил, что прежде всего речь идет о поставках кофе и мясной продукции.

Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли сообщил, что отношения России с Кубой продолжают динамично развиваться. По его словам, страны укрепляют политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. Посол упомянул недавний телефонный разговор глав МИД РФ и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, а также последовавший за ним январский визит российских делегаций МВД и ФСИН на остров.

Бразилия
Михаил Мишустин
партнеры
Латинская Америка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.