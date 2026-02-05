Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке

Бразилия стала ведущим партнером России в Латинской Америке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Трансляция велась на официальной странице Правительства. По его словам, на Бразилию приходится около половины совокупного товарооборота с регионом.

Мы активно взаимодействуем в торгово-экономической сфере. Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке, на долю которого приходится примерно половина общего товарооборота с регионом, — заявил Мишустин.

Он добавил, что страна сохраняет лидирующие позиции на российском рынке среди поставщиков продовольствия. Премьер уточнил, что прежде всего речь идет о поставках кофе и мясной продукции.

Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли сообщил, что отношения России с Кубой продолжают динамично развиваться. По его словам, страны укрепляют политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. Посол упомянул недавний телефонный разговор глав МИД РФ и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, а также последовавший за ним январский визит российских делегаций МВД и ФСИН на остров.