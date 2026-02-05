Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:32

Посол России в Гаване оценил уровень отношений с Кубой

Посол Коронелли: отношения России с Кубой продолжают динамично развиваться

Виктор Коронелли Виктор Коронелли Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Отношения России с Кубой продолжают динамично развиваться, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Гаване Виктор Коронелли. По его словам, страны укрепляют политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику. Ведется насыщенный политический диалог, развивается торгово-экономическое взаимодействие, наращивается сотрудничество в сфере культуры и образования, — отметил Коронелли.

Посол упомянул недавний телефонный разговор глав МИД РФ и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, а также последовавший за ним январский визит российских делегаций МВД и ФСИН на остров. По словам Коронелли, эксперты из России выступят на двух крупных международных мероприятиях в Гаване: юридическом конгрессе «Юрискуба» и конференции по высшему образованию «Университет-2026».

Ранее представитель индонезийского МИД Нананг Фадиллах заявил, что Россия стала для Индонезии не просто хорошим партнером, но и настоящим другом. Он напомнил, что 3 февраля отмечается 76-я годовщина установления двусторонних отношений между странами.

Куба
Россия
послы
политика
