Посол России в Гаване оценил уровень отношений с Кубой

Отношения России с Кубой продолжают динамично развиваться, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Гаване Виктор Коронелли. По его словам, страны укрепляют политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику. Ведется насыщенный политический диалог, развивается торгово-экономическое взаимодействие, наращивается сотрудничество в сфере культуры и образования, — отметил Коронелли.

Посол упомянул недавний телефонный разговор глав МИД РФ и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, а также последовавший за ним январский визит российских делегаций МВД и ФСИН на остров. По словам Коронелли, эксперты из России выступят на двух крупных международных мероприятиях в Гаване: юридическом конгрессе «Юрискуба» и конференции по высшему образованию «Университет-2026».

