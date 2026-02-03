В МИД Индонезии высказались об отношениях с Россией Представитель МИД Индонезии Фадиллах назвал отношения с Россией дружескими

Россия стала для Индонезии не просто хорошим партнером, но и настоящим другом, заявил в беседе с РИА Новости представитель индонезийского МИД Нананг Фадиллах. Он напомнил, что 3 февраля отмечается 76-я годовщина установления двусторонних отношений между странами.

Разумеется, в этот день я убежден, что дружба и сотрудничество между Индонезией и Россией во многих сферах будут дальше развиваться и укрепляться. Я много обсуждал эту тему с моим окружением. Здесь, в Индонезии, Россия воспринимается как хороший партнер и друг, — высказался Фадиллах.

По его мнению, многие жители Индонезии до сих пор помнят и ценят помощь СССР в борьбе Джакарты за независимость. Эта поддержка и стала основой для дальнейшей дружбы стран, отметил Фадиллах.

