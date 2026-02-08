Зимняя Олимпиада — 2026
«Мысли о залежах»: в Совфеде объяснили интерес Трампа к Гренландии

Сенатор Пушков: Трампу нужна Гренландия из-за полезных ископаемых

Гренландия интересует президента США Дональда Трампа прежде всего из-за полезных ископаемых, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, речь идет о запасах нефти и редких минералов, в частности колтана, необходимого для производства электролитических конденсаторов.

Потенциальные запасы [нефти] на северо-востоке острова — более 30 млрд баррелей, что сравнимо со всеми запасами нефти США. <...> Без колтана, как известно, ни один электронный прибор не работает. И если Трамп даже на Украину готов идти за литием, то как должны зажигать его мысли о залежах колтана в таком безопасном и близко расположенном месте, как Гренландия?заявил Пушков.

Ранее эксперт по арктическим проблемам доктор исторических наук Лев Воронков заявил, что глава Белого дома хочет заполучить Гренландию из-за природных ресурсов. Он отметил, что остров обладает богатыми запасами.

До этого Трамп заявил, что переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех».

Также стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По словам источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом.

