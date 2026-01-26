«Крупная операция»: на Западе раскрыли смелый шаг США в вопросе Гренландии Reuters: США не отказались от сценария военного захвата Гренландии

США не стали отказываться от планов по военному захвату Гренландии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. По его словам, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом.

На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство. <...> Администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, — отметил собеседник издания.

При этом законодатели поставили госсекретаря Марко Рубио и чиновников Белого дома в известность о возможности импичмента президента США Дональда Трампа в случае военной интервенции в Гренландию, уточнил информатор. В то же время некоторые лица, близкие к администрации, заверили, что военный захват Гренландии никогда не рассматривался Вашингтоном всерьез.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии в 1970-х годах. По его мнению, эта тема должна учитываться при обсуждении положения коренного населения острова и роли Копенгагена. Дипломат подчеркнул, что в Гренландии, в отличие от Аляски с ее фондом поддержки местных жителей, ситуация обстоит гораздо хуже.