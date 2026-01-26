Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 07:56

«Крупная операция»: на Западе раскрыли смелый шаг США в вопросе Гренландии

Reuters: США не отказались от сценария военного захвата Гренландии

Фото: Johan Nilsson / Tt/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США не стали отказываться от планов по военному захвату Гренландии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. По его словам, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом.

На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство. <...> Администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, — отметил собеседник издания.

При этом законодатели поставили госсекретаря Марко Рубио и чиновников Белого дома в известность о возможности импичмента президента США Дональда Трампа в случае военной интервенции в Гренландию, уточнил информатор. В то же время некоторые лица, близкие к администрации, заверили, что военный захват Гренландии никогда не рассматривался Вашингтоном всерьез.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии в 1970-х годах. По его мнению, эта тема должна учитываться при обсуждении положения коренного населения острова и роли Копенгагена. Дипломат подчеркнул, что в Гренландии, в отличие от Аляски с ее фондом поддержки местных жителей, ситуация обстоит гораздо хуже.

Гренландия
США
Дональд Трамп
Вашингтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин сообщил о продвижении российских военных под Константиновкой
Российским предпенсионерам напомнили о льготах и выплатах в 2026 году
Более 10 человек погибли при стрельбе во время футбольного матча в Мексике
Виктория Боня опубликовала видео, как обматерила и побила 13-летнюю дочь
«Одни шестерки»: друг Рыманова заявил о проклятии гитаристов «Любэ»
На Западе признали бессилие перед «Орешником»
В Чехии назвали флаг Украины в центре Праги ненужной провокацией
Более 2,2 млн россиян признали банкротами
«Провалила тест на эффективность»: в России вынесли приговор ОБСЕ
Россиянам рассказали о случаях, когда нужно вернуть пенсию государству
В Приморье выросло число госпитализированных после аварии с автобусом
Украинский дрон атаковал скорую помощь, которая везла пациента в больницу
27 января — День памяти жертв холокоста: чтобы помнили
Для украинцев разработали симулятор побега из ТЦК
В России могут появиться зеленые номера машин
Что такое синий экран смерти на ПК и можно ли спасти технику в этот момент?
Украинские националисты сдались в плен под Димитровом
Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут
Бурятия будет делать для нужд СВО смертоносные дроны
«Повреждена кровля»: в ХМАО загорелась мечеть
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.