«Крупная операция»: на Западе раскрыли смелый шаг США в вопросе Гренландии

США не стали отказываться от планов по военному захвату Гренландии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. По его словам, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом.
На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство. <...> Администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, — отметил собеседник издания.
При этом законодатели поставили госсекретаря Марко Рубио и чиновников Белого дома в известность о возможности импичмента президента США Дональда Трампа в случае военной интервенции в Гренландию, уточнил информатор. В то же время некоторые лица, близкие к администрации, заверили, что военный захват Гренландии никогда не рассматривался Вашингтоном всерьез.
Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии в 1970-х годах. По его мнению, эта тема должна учитываться при обсуждении положения коренного населения острова и роли Копенгагена. Дипломат подчеркнул, что в Гренландии, в отличие от Аляски с ее фондом поддержки местных жителей, ситуация обстоит гораздо хуже.