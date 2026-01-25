Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 21:14

В США напомнили Дании о скандале в Гренландии

Постпред США при ООН Уолтц напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press
Постпред США при ООН Майк Уолтц напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии в 1970-х годах, передает Fox News. По его мнению, эта тема должна учитываться при обсуждении положения коренного населения острова и роли Копенгагена.

На деле есть скандалы, когда в 1970-х они стерилизовали гренландских женщин, чтобы они не могли иметь детей. Давайте представим все эти факты, — сказал Уолтц.

Дипломат подчеркнул, что в Гренландии, в отличие от Аляски с ее фондом поддержки местных жителей, ситуация обстоит хуже. Уолтц отметил проблемы с медицинским обслуживанием, указав на тяжелые заболевания, которые часто остаются без должного лечения. Он также заметил, что Дания, будучи союзником США, долгие годы игнорировала Гренландию в вопросах обороны и поддержки местных жителей.

Ранее французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.

