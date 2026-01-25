Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию МО Франции: США ведут себя не как союзники, когда речь заходит о Гренландии

США не демонстрируют поведение, подобающее союзникам по военному альянсу, заявила министр-делегат при Министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо. По ее словам, которые передает La Tribune Dimanche, речь идет о претензиях на территорию другого члена НАТО.

Действительно, в отношении Гренландии он (президент США Дональд Трамп. — NEWS.ru) вел себя не как союзник. Не было союзническим поведением и отрицание наших жертв в Афганистане, — сказала она.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что западные европейские государства играли незначительную роль в афганской операции. Президент упомянул, что солдаты НАТО из Европы якобы держались вдали от боевых действий на линии фронта.

Ранее сообщалось, что проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не предполагает передачи острова под суверенитет Вашингтона. Основной пункт плана — размещение на острове американской системы противоракетной обороны.

До этого президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Гренландии вопросом, который не относится к сфере интересов РФ. На совещании с постоянными членами Совета безопасности он обратил внимание, что Москва не будет вовлекаться в обсуждение возможной сделки между США и Данией по покупке острова.