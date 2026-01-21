«Это нас не касается»: Путин прокомментировал планы США на Гренландию Путин: ситуация вокруг Гренландии и планов США на остров Россию не касаются

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Гренландии вопросом, который не относится к сфере интересов РФ. На совещании с постоянными членами Совета безопасности он обратил внимание, что Москва не будет вовлекаться в обсуждение возможной сделки между США и Данией по покупке острова.

Такими словами российский лидер ответил на запрос от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она попросила главу государства высказаться по данной теме.

По поводу Гренландии. Это нас не касается совершенно — то, что с Гренландией происходит. […] Думаю, что они между собой разберутся, — уточнил Путин.

При этом президент РФ позволил себе историческое отступление, отметив колониальное прошлое Гренландии. Он напомнил, что Дания всегда относилась к этой территории как к колонии, причем довольно жестко. Однако, по его словам, эта тема относится к другому порядку и вряд ли кого-либо сейчас интересует. Главный тезис прозвучал однозначно: Россия считает этот вопрос внутренним делом вовлеченных сторон.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, намерены ли Дания и Канада обратиться в НАТО за защитой от возможного нарушения своего суверенитета Соединенными Штатами. Она напомнила, что эти страны являются одними из основателей Альянса и подписали Североатлантический договор в один день с Вашингтоном.