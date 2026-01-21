В МИД РФ заинтересовались, будут ли «породители» НАТО спасаться от США

Представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, намерены ли Дания и Канада обратиться в НАТО за защитой от возможного нарушения своего суверенитета Соединенными Штатами. В своем Telegram-канале она напомнила, что эти страны являются одними из основателей Альянса и подписали Североатлантический договор в один день с Вашингтоном.

Захарова привела первую статью договора, обязывающую участников мирно решать споры и воздерживаться от применения силы. Тем самым она намекнула на противоречие между этими принципами и угрозами со стороны США.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию. С 1 февраля он вовсе вводит пошлины против ряда европейских стран, включая Данию, пока не будет достигнута договоренность об «окончательном приобретении» острова.

Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США? Напомню, Канада и Дания такие же «породители» Альянса, как и США, — написала Захарова.

Такими словами она указала на парадоксальную ситуацию, когда один из основателей НАТО может стать источником угрозы для других членов. Ряд канадских СМИ информируют о существовании у военных плана на случай вторжения США, хотя официальный Оттава считает такой сценарий маловероятным.

Ранее министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг заявил, что населению стоит сделать запасы провизии как минимум на пять дней. По его словам, стоит быть готовым к чрезвычайным ситуациям.