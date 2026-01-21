Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 22:45

В МИД РФ заинтересовались, будут ли «породители» НАТО спасаться от США

Захарова вопросила, будет ли Дания и Канада искать помощи у НАТО из-за США

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, намерены ли Дания и Канада обратиться в НАТО за защитой от возможного нарушения своего суверенитета Соединенными Штатами. В своем Telegram-канале она напомнила, что эти страны являются одними из основателей Альянса и подписали Североатлантический договор в один день с Вашингтоном.

Захарова привела первую статью договора, обязывающую участников мирно решать споры и воздерживаться от применения силы. Тем самым она намекнула на противоречие между этими принципами и угрозами со стороны США.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию. С 1 февраля он вовсе вводит пошлины против ряда европейских стран, включая Данию, пока не будет достигнута договоренность об «окончательном приобретении» острова.

Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США? Напомню, Канада и Дания такие же «породители» Альянса, как и США, — написала Захарова.

Такими словами она указала на парадоксальную ситуацию, когда один из основателей НАТО может стать источником угрозы для других членов. Ряд канадских СМИ информируют о существовании у военных плана на случай вторжения США, хотя официальный Оттава считает такой сценарий маловероятным.

Ранее министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг заявил, что населению стоит сделать запасы провизии как минимум на пять дней. По его словам, стоит быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

МИД РФ
НАТО
Мария Захарова
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин озвучил, когда пройдут переговоры с американскими представителями
Путин оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Раздел имущества Джигана и Самойловой: грозит ли рэперу остаться без штанов
Путин рассказал о приглашении Трампа в новый международный орган
Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край
В МИД РФ заинтересовались, будут ли «породители» НАТО спасаться от США
Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
«Я не знаю ее»: российская теннисистка проигнорировала колкости от украинки
ДНК-тест подтвердил смерть российского пловца в Босфоре
Президент Палестины прилетел в Москву с рабочим визитом
Долину отправят на пенсию: для нее это единственный выход — и вот почему
Украинцам предложили экстремальный способ согреться
«Нам запретили чувствовать»: Бурунов раскрыл главную проблему мужчин
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно по липовым документам
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.