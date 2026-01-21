Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС В Гренландии призвали население сделать запасы провизии на пять дней

Населению Гренландии стоит сделать запасы провизии как минимум на пять дней, заявил министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства острова Питер Борг. По его словам, которые передает «Россия 1», стоит быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней <…>. Чем больше людей смогут содержать себя и помогать другим, тем сильнее будет наше общество, — завил Борг на пресс-конференции.

Ранее жители Гренландии и Дании начали массово скупать антиамериканскую версию бейсболки MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), популяризированной президентом США Дональдом Трампом. Вместо этого на ней написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»).

До этого во время баскетбольного матча НБА в Лондоне болельщик прервал исполнение гимна США выкриком с призывом оставить Гренландию в покое. Это нашло поддержку среди других зрителей. С трибун в ответ послышались аплодисменты, свист и одобрительные возгласы.