В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее, по данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. По 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 дрон сбили над акваторией Азовского моря.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что дроны ВСУ увеличили дальность полета до 1600 км за счет циклического отключения двигателя в воздухе. По его словам, такой метод позволяет беспилотникам экономить топливо и преодолевать значительные расстояния.