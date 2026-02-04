Раскрыта деталь, которая позволяет дронам ВСУ преодолевать путь до 1600 км

Дроны Вооруженных сил Украины увеличили дальность полета до 1600 км за счет циклического отключения двигателя в воздухе, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такой метод позволяет беспилотникам экономить топливо и преодолевать значительные расстояния.

Двигатели дронов Вооруженных сил Украины в полете могут выключаться. Например, беспилотник может лететь, планировать в течение минуты, потом снова включаться и продолжать полет еще какое-то время, затем он снова отрубается. И за счет этого происходит экономия топлива, которая позволяет значительно увеличить дальность полета дронов. Это очень важный момент. Такой подход позволяет значительно повышать дальность полетов, наверное, на 20% точно, а, может быть, и больше, — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью одного из новейших дронов «Жук». По его словам, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля.