Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками

Собаки воспринимают мир иначе, чем люди, поскольку не обладают абстрактным мышлением, а их органы чувств развиты иначе, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, главная ошибка владельцев — «очеловечивание» питомцев и попытки понять их поведение с точки зрения человеческой логики, передает РИА Новости.

Слово Umwelt означает индивидуальный субъективный мир восприятия живого существа. Это слово как нельзя лучше объясняет в том числе природу собаки: она вроде бы живет с вами в одной вселенной, но видит ее несколько иначе, исходя из своих особенностей органов чувств, — сказал Голубев.

Основное отличие заключается в обонянии: для собаки запахи — это главный источник информации, и их потеря страшнее, чем потеря зрения. Также у собак по-другому устроено зрение — они слабо различают красный и зеленый цвета, но обладают более острым слухом, который, однако, делает их уязвимыми к резким громким звукам.

Ранее Голубев заявил, что внезапное непослушание собаки не является ее местью или капризом. По его словам, в большинстве случаев это связано с ошибками в коммуникации с хозяином, но может быть вызвано и физическими причинами: болевыми ощущениями от болезни, возрастными или гормональными изменениями.