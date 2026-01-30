Зимняя Олимпиада — 2026
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина

Кинолог Голубев: собака может перестать слушаться из-за болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Собака может внезапно перестать слушаться хозяина из-за болезни, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что собаки не умеют плохо себя вести назло людям.

Вообще животные не умеют мстить, они не выстраивают коварные схемы непослушания, как взрослые и дети. В большинстве случаев непослушание – ошибка коммуникации. Реже – имеет физическую причину, — рассказал Голубев.

Кинолог отметил, что иногда боль от какого-либо заболевания может мешать собаке выполнять команды. Также, по его словам, причиной могут быть возрастные и гормональные изменения.

Ранее Голубев рассказал, что избалованных собак сложнее контролировать — это может сказаться на безопасности питомца. Он отметил, что в жизни и дрессировке необходимо выстраивать определенную последовательность.

