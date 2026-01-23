Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:41

Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки

Кинолог Голубев: избалованную собаку сложнее контролировать

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Избалованных собак сложнее контролировать — это может сказаться на безопасности питомца, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что в жизни и дрессировке необходимо выстраивать определенную последовательность.

Избалованность может проявляться в пищевых привычках: например, в выпрашивании еды со стола или привередливости в еде. На улице избалованная собака часто тянет поводок, не реагирует на команды и сама выбирает маршрут, — рассказал Голубев.

Кинолог отметил, что в избалованности питомца всегда виноваты хозяева. По его словам, собаки должны жить в понятных и постоянных правилах поведения.

Ранее Голубев рассказал, что хозяевам собак, которые работают дистанционно, рекомендуется развлекать питомцев с помощью решения головоломок. Он посоветовал в дни занятости придерживаться определенного режима и поощрять животное за прилежное поведение.

собаки
кинологи
поведение
дрессировка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Зеленский определился с участниками переговоров в Абу-Даби
Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.