Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки

Избалованных собак сложнее контролировать — это может сказаться на безопасности питомца, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что в жизни и дрессировке необходимо выстраивать определенную последовательность.

Избалованность может проявляться в пищевых привычках: например, в выпрашивании еды со стола или привередливости в еде. На улице избалованная собака часто тянет поводок, не реагирует на команды и сама выбирает маршрут, — рассказал Голубев.

Кинолог отметил, что в избалованности питомца всегда виноваты хозяева. По его словам, собаки должны жить в понятных и постоянных правилах поведения.

Ранее Голубев рассказал, что хозяевам собак, которые работают дистанционно, рекомендуется развлекать питомцев с помощью решения головоломок. Он посоветовал в дни занятости придерживаться определенного режима и поощрять животное за прилежное поведение.