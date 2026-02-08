Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 21:41

Россиянам раскрыли, когда начинать худеть к лету

Нутрициолог Цвинария: худеть к лету нужно в конце зимы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Разумнее всего начать худеть к лету в конце зимы — начале весны, рассказала РИА Новости семейный нутрициолог Антонина Цвинария. По ее словам, при этом важно делать это умеренными темпами и включить в рацион достаточное количество белка.

Лучшее время для разумного начала — конец зимы или начало весны: повышается активность, снижается тяга к тяжелой калорийной пище, появляется больше свежих овощей и фруктов. Основу здорового похудения в любое время года составляют сбалансированное питание и регулярность, — обратила внимание Цвинария.

По ее словам, также важно пересмотреть состав своего рациона. Идеальная тарелка должна наполовину состоять из овощей, на четверть — из белковых продуктов и еще на четверть — из сложных углеводов. Такой подход естественным образом снижает калорийность питания без сложных подсчетов. Ежедневная норма белка составляет 1,2–1,6 грамма на килограмм веса тела.

Также рекомендуется сократить «скрытые» калории: убрать из виду легкие закуски и отказаться от кофе с сиропами и сладких газированных напитков, — резюмировала Цвинария.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что женщины могут изменить фигуру за шесть месяцев без вреда для здоровья, если будут терять от 0,3 до 0,6% массы тела в неделю. Этот срок позволяет безопасно снизить жировую массу без гормональных сбоев.

Россия
врачи
нутрициологи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР
«Потускневшие звезды»: Захарова раскрыла новую цель травли Прибалтики
В отношении погибшей Алии Галицкой возбудили уголовное дело о клевете
Роспотребнадзор начал проверку в пансионате после госпитализации 12 человек
Зеленский признал, что не сможет вернуть сбежавших украинцев
Россиянам раскрыли, когда начинать худеть к лету
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram
В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА
Полиция опровергла факт из биографии исполнителя покушения на Алексеева
Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками
Стало известно, когда запланированы выборы на Украине
Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке
В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.