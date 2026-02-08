Россиянам раскрыли, когда начинать худеть к лету Нутрициолог Цвинария: худеть к лету нужно в конце зимы

Разумнее всего начать худеть к лету в конце зимы — начале весны, рассказала РИА Новости семейный нутрициолог Антонина Цвинария. По ее словам, при этом важно делать это умеренными темпами и включить в рацион достаточное количество белка.

Лучшее время для разумного начала — конец зимы или начало весны: повышается активность, снижается тяга к тяжелой калорийной пище, появляется больше свежих овощей и фруктов. Основу здорового похудения в любое время года составляют сбалансированное питание и регулярность, — обратила внимание Цвинария.

По ее словам, также важно пересмотреть состав своего рациона. Идеальная тарелка должна наполовину состоять из овощей, на четверть — из белковых продуктов и еще на четверть — из сложных углеводов. Такой подход естественным образом снижает калорийность питания без сложных подсчетов. Ежедневная норма белка составляет 1,2–1,6 грамма на килограмм веса тела.

Также рекомендуется сократить «скрытые» калории: убрать из виду легкие закуски и отказаться от кофе с сиропами и сладких газированных напитков, — резюмировала Цвинария.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что женщины могут изменить фигуру за шесть месяцев без вреда для здоровья, если будут терять от 0,3 до 0,6% массы тела в неделю. Этот срок позволяет безопасно снизить жировую массу без гормональных сбоев.