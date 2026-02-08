«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна Лавров заявил, что дело Эпштейна раскрыло истинное лицо Запада

Дело подозреваемого в связях с несовершеннолетними и торговле людьми финансиста Джеффри Эпштейна показало настоящее лицо глубинного коллективного Запада, заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ глава МИД России Сергей Лавров. Министр указал на то, что многие причастные к скандалу руководят западными странами и даже пытаются диктовать свои правила во всем мире.

Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, и которое называется глубинное даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром, — заявил министр.

Ранее специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре объявить об отставке после ухода главы своего аппарата Моргана Максуини, вовлеченного в скандал с Эпштейном. Он заявил, что «корабль Стармера быстро пустеет», и назвал его самым непопулярным премьером в британской истории.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что дело Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит и стало символом «доминанты зла». Дипломат назвала всплывший компромат снежинкой на вершине айсберга.