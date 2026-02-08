Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 21:30

«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна

Лавров заявил, что дело Эпштейна раскрыло истинное лицо Запада

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Дело подозреваемого в связях с несовершеннолетними и торговле людьми финансиста Джеффри Эпштейна показало настоящее лицо глубинного коллективного Запада, заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ глава МИД России Сергей Лавров. Министр указал на то, что многие причастные к скандалу руководят западными странами и даже пытаются диктовать свои правила во всем мире.

Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, и которое называется глубинное даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром, — заявил министр.

Ранее специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре объявить об отставке после ухода главы своего аппарата Моргана Максуини, вовлеченного в скандал с Эпштейном. Он заявил, что «корабль Стармера быстро пустеет», и назвал его самым непопулярным премьером в британской истории.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что дело Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит и стало символом «доминанты зла». Дипломат назвала всплывший компромат снежинкой на вершине айсберга.

Сергей Лавров
Запад
Джеффри Эпштейн
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР
«Потускневшие звезды»: Захарова раскрыла новую цель травли Прибалтики
В отношении погибшей Алии Галицкой возбудили уголовное дело о клевете
Роспотребнадзор начал проверку в пансионате после госпитализации 12 человек
Зеленский признал, что не сможет вернуть сбежавших украинцев
Россиянам раскрыли, когда начинать худеть к лету
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram
В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА
Полиция опровергла факт из биографии исполнителя покушения на Алексеева
Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками
Стало известно, когда запланированы выборы на Украине
Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке
В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.