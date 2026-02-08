Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 17:20

Захарова увидела в деле Эпштейна «доминанту зла» западной элиты

Захарова: дело Эпштейна стало символом состояния западной элиты

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Дело растлителя детей Джеффри Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит и стало символом «доминанты зла», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 1». По ее словам, это дело лишь «снежинка на вершине айсберга».

Эти преступления совершались для доминанты зла. Потому что эти люди могли найти возможность — и законы это позволяют — легально удовлетворять свои специфические нужды. Это было именно доминантой зла, это было для расширения границ дозволенного человечеству, — обратила внимание дипломат.

Ранее сообщалось, что на вилле покойного финансиста обнаружили снимок, на котором кронпринцесса Норвегии Метте-Марит запечатлена рядом с девушкой в бикини. В документах Министерства юстиции США изображения самой Метте-Марит и неизвестной девушки были замазаны, однако журналистам удалось отыскать оригинал без ретуши. Как рассказал бывший помощник Эпштейна, бизнесмен собирал фотографии состоятельных людей и знаменитостей как трофеи и планировал использовать их для манипуляций и вовлечения новых жертв.

Россия
Мария Захарова
Джеффри Эпштейн
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Щербаков прилетел в Казахстан вслед за Сабуровым
Названо число недовольных Мерцем жителей Германии
В Башкирии рыбаки спасли куницу с капканом на лапе
Молодоженов из России заселили на пепелище вместо райского отеля на Бали
«Беззаконие»: в Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
«Комплекс уничтожения»: на Западе забеспокоились из-за подразделения ВС РФ
ЛДП Японии одержала победу на досрочных парламентских выборах
В Петербурге арестовали поставщика «некромантов»
В ГД рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке
В Китае прошел парад пингвинов в галстуках и бабочках
«День святого Валентина — все»: в России отменят 14 февраля? Что известно
В России повысили тариф на холодную воду
Адабашьян рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем
Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ
Грузовик на скорости влетел в россиян на популярном курорте
Шестилетний шумахер выехал на встречку и устроил ДТП
Слив системы отопления начался в Белгороде после крупной аварии
Квартиру Сабурова отдадут Долиной? Новости о депортации комика 8 февраля
Евродепутат раскрыл планы Брюсселя на создание армии
Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.