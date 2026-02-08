Дело растлителя детей Джеффри Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит и стало символом «доминанты зла», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 1». По ее словам, это дело лишь «снежинка на вершине айсберга».

Эти преступления совершались для доминанты зла. Потому что эти люди могли найти возможность — и законы это позволяют — легально удовлетворять свои специфические нужды. Это было именно доминантой зла, это было для расширения границ дозволенного человечеству, — обратила внимание дипломат.

Ранее сообщалось, что на вилле покойного финансиста обнаружили снимок, на котором кронпринцесса Норвегии Метте-Марит запечатлена рядом с девушкой в бикини. В документах Министерства юстиции США изображения самой Метте-Марит и неизвестной девушки были замазаны, однако журналистам удалось отыскать оригинал без ретуши. Как рассказал бывший помощник Эпштейна, бизнесмен собирал фотографии состоятельных людей и знаменитостей как трофеи и планировал использовать их для манипуляций и вовлечения новых жертв.