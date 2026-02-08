Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус главы государства, заявил бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture. При этом эксперт отметил, что решение может показаться неочевидным, учитывая украинскую риторику.

На первый взгляд может показаться неочевидным, почему Зеленский захотел бы встретиться с Путиным, ведь на протяжении всего конфликта он поощрял изоляцию России на мировой арене. Однако здесь, судя по всему, речь идет скорее о его желании легитимизировать свою роль в качестве главы государства, — считает Прауд.

Автор отметил, что подписание мирного соглашения может стать попыткой Зеленского представить себя миротворцем и повысить популярность. Однако, по его мнению, любая такая сделка будет хуже условий, обсуждавшихся в Стамбуле в 2022 году, и президент Украины может проиграть будущие выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные переговоры между Путиным и Зеленским должны состояться в Москве. Представитель Кремля также подчеркнул, что РФ сохраняет открытость к диалогу по урегулированию.