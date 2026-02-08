В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ MWM: боеспособность танковых соединений ВСУ упала до критического уровня

Боеспособность танковых подразделений ВСУ находится на крайне низком уровне из-за масштабных потерь и сложностей с техническим обслуживанием, сообщает издание Military Watch Magazine. По его данным, потери усугубляются неэффективным использованием техники, в том числе в операциях, проводимых исключительно для поднятия боевого духа.

ВСУ, по оценкам, потеряли 87% поставленных из США танков Abrams, при этом 27 из 31 машины были уничтожены либо захвачены. Украинские танковые подразделения страдают от крайне низкой готовности — как из-за тяжелых и невосполнимых боевых потерь, так и из-за трудностей с обслуживанием, — говорится в материале.

Ранее военный аналитик Виталий Киселев заявил, что боеспособность ВСУ зиждется на принудительной мобилизации, которая продолжается, несмотря на общественные протесты и усталость населения. По его мнению, призыв новобранцев является абсолютным приоритетом для украинской власти, однако он отмечает снижение эффективности армейских подразделений, особенно штурмовых, из-за низкой мотивации и слабой подготовки большинства призывников.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что современная система противовоздушной обороны Украины стала неэффективной и опасной из-за попыток объединения разнородных технологий. Специалист сравнил украинскую ПВО с «Франкенштейном», поскольку она представляет собой смесь из советских комплексов и систем западного производства.