Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 20:41

В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ

MWM: боеспособность танковых соединений ВСУ упала до критического уровня

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Боеспособность танковых подразделений ВСУ находится на крайне низком уровне из-за масштабных потерь и сложностей с техническим обслуживанием, сообщает издание Military Watch Magazine. По его данным, потери усугубляются неэффективным использованием техники, в том числе в операциях, проводимых исключительно для поднятия боевого духа.

ВСУ, по оценкам, потеряли 87% поставленных из США танков Abrams, при этом 27 из 31 машины были уничтожены либо захвачены. Украинские танковые подразделения страдают от крайне низкой готовности — как из-за тяжелых и невосполнимых боевых потерь, так и из-за трудностей с обслуживанием, — говорится в материале.

Ранее военный аналитик Виталий Киселев заявил, что боеспособность ВСУ зиждется на принудительной мобилизации, которая продолжается, несмотря на общественные протесты и усталость населения. По его мнению, призыв новобранцев является абсолютным приоритетом для украинской власти, однако он отмечает снижение эффективности армейских подразделений, особенно штурмовых, из-за низкой мотивации и слабой подготовки большинства призывников.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что современная система противовоздушной обороны Украины стала неэффективной и опасной из-за попыток объединения разнородных технологий. Специалист сравнил украинскую ПВО с «Франкенштейном», поскольку она представляет собой смесь из советских комплексов и систем западного производства.

ВСУ
Украина
танки
Abrams
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

