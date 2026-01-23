ПВО Украины сравнили с чудовищем из фильмов ужасов Марочко: ПВО Украины несет угрозу мирным жителям, как «Франкенштейн»

Современная система противовоздушной обороны Украины стала неэффективной и опасной из-за попыток объединить разнородные технологии, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Специалист сравнил украинскую ПВО с «Франкенштейном», поскольку она собрана из советских комплексов и систем западного производства.

Такая интеграция, как утверждается, снижает общую надежность и ведет к нештатным ситуациям. Военспец объяснил, что подобные гибриды наносят колоссальный ущерб зданиям и приводят к большим жертвам среди мирного населения.

Это было крайне пагубно, поскольку мы видели как у украинских систем ПВО были нештатные срабатывания и ракеты, по сути, летели по гражданскому населению. Население очень боится систем ПВО Украины, — отметил эксперт.

К тому же, продолжил военный аналитик, острая нехватка комплексов после ударов ВС РФ не позволяет обеспечить защиту как военных объектов, так и критической энергетической инфраструктуры. Поэтому Киев вынужден искать пути к перемирию для восстановления потенциала, резюмировал Марочко.

Ранее стало известно, что эффективность украинской ПВО в отражении ракетных атак России с начала 2026 года снизилась почти вдвое: показатель сбития упал с 60% до 36%. Киев признает проблему — по словам президента республики Владимира Зеленского, стране критически не хватает «ракет и радаров» для защиты неба.