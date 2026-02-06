Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:40

Военный аналитик оценил нынешний боевой потенциал ВСУ

Аналитик Киселев: в основе боеспособности ВСУ лежит принудительная мобилизация

В основе боеспособности ВСУ лежит принудительная мобилизация, которая продолжается, несмотря на протесты и усталость украинского народа, заявил Lenta.ru военный аналитик Виталий Киселев. По его мнению, призыв новобранцев в украинскую армию — это абсолютный приоритет для властей страны.

Призывают все больше молодежи, часть идет по контракту добровольно, в том числе из-за тяжелой экономической ситуации. Мужчины пытаются находить возможности содержать семьи. Силовые облавы тоже никуда не делись: ТЦК часто блокируют деревни и предприятия для тотальных проверок и задержаний. Но людской ресурс Украины пока далек от полного исчерпания, — подчеркнул Киселев.

При этом он отметил снижение боеспособности украинских частей, в особенности штурмовых. По его словам, подавляющее большинство рекрутов имеют низкую мотивацию и плохую подготовку для боевых действий.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что зимой в зоне боевых действий сложнее скрываться от снайперов, поскольку дополнительное утепление существенно затрудняет маскировку и передвижение. По его словам, в сильные холода военнослужащие испытывают повышенное психологическое напряжение.

