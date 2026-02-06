Военэксперт рассказал, какие трудности возникают на фронте зимой

Зимой в зоне боевых действий сложнее скрываться от снайперов, поскольку дополнительное утепление существенно затрудняет маскировку и передвижение, заявил Lenta.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в сильные холода военнослужащие испытывают повышенное психологическое напряжение.

Вы просто представьте себе солдата, которому, допустим, необходимо сидеть в засаде или на наблюдательном пункте часами, а то и сутками при минусовых температурах? Это очень тяжелое испытание для человека, — высказался Матвийчук.

Он добавил, что зима становится проверкой на прочность не только для людей, но и для техники. Так, по его словам, ВС России используют специальное арктическое топливо и незамерзающие смазки для артиллерии, стрелкового оружия, танковых пушек и гусениц. Это позволяет снизить риск неисправностей.

Ранее Матвийчук заявил, что ВСУ используют новейшие дроны-камикадзе «Жук» для атак на мирных жителей России. Он отметил, что подобные беспилотники можно уничтожить с помощью обычных охотничьих дробовиков и малых средств противовоздушной обороны.