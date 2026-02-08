Azur Air перенесла вылеты рейсов из Пхукета в Москву и Владивосток

Два рейса из Пхукета в Москву и Владивосток задерживаются, пассажиры размещены в гостиницах, сообщили в пресс-службе Azur Air. Заминки вызваны высоким туристическим сезоном, загруженностью аэропорта и техническими неполадками другого рейса.

По состоянию на 17:45 по московскому времени 8 февраля перенесены вылеты следующих рейсов: ZF-2994 Пхукет — Владивосток; ZF-2902 Пхукет — Москва от 9 февраля. Пассажиры ожидают вылет в гостиницах, — сообщил перевозчик.

В авиакомпании подчеркнули, что в аэропорту нет скоплений пассажиров. Ранее, 6 февраля, из-за технической причины пришлось вернуть в аэропорт и заменить самолет на другом рейсе, что привело к корректировке расписания.

Ранее пассажиры рейса Azur Air из Пхукета в Москву столкнулись с многократными задержками, ожидая вылета уже вторые сутки. После нескольких переносов рейса люди были вынуждены ночевать в аэропорту, располагаясь прямо на полу и используя сумки вместо подушек. Из-за тропической жары некоторым пришлось искать спасение в багажном отделении перронного автобуса.