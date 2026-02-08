Россияне вторые сутки не могут улететь домой с Пхукета Пассажиры рейса Azur Air Пхукет — Москва вторые сутки ждут вылета из Таиланда

Пассажиры рейса Azur Air 2902 Пхукет — Москва уже вторые сутки ждут вылета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, утром 8 февраля людей привезли в аэропорт для регистрации, но рейс снова перенесли. Очевидцы рассказали, что несколько рейсов в Россию так же задерживаются на 10 часов и более.

Перенос рейса изначально был на 13:00 по местному времени, потом перенесли на 17:30, сейчас 18:40, — отметили пассажиры.

Многие вынуждены лежать на полу в здании терминала, подложив под голову сумки и рюкзаки. От тропической жары некоторые спасаются в багажном отделении специального перронного автобуса. Как заявили в пресс-службе Azur Air, самолеты вылетят в ближайшее время. По словам представителей компании, переносы рейсов были связаны с задержкой трансфера экипажа в Таиланде, где сейчас проходят парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что аэропорт финского города Лаппеенранта, оказавшийся на грани закрытия, в текущем году запланировал всего четыре чартерных рейса. Ситуация связана с резким сокращением пассажиропотока, прежде всего из России.

До этого сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, который остров переживает на фоне давления США. Задержки рейсов с популярного курорта Варадеро, где отдыхает большинство россиян, достигали двух суток.