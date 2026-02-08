Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке Мужчина напал на девушку в московском метро после отказа дать деньги

Мужчина сломал нос девушке в столичном метро после конфликта из-за денег, передает Telegram-канал «112». Как пишет источник, на одной из станций неизвестный подошел к пассажирке и начал просить у нее деньги. После отказа он стал оскорблять девушку.

Она включила камеру, в ответ мужчина начал громко ругаться, нецензурно выражаться и попытался выбить у нее телефон. Когда девушка продолжила съемку, он ударил ее и сломал нос. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По словам пострадавшей, незадолго до этого мужчина также оскорбил другую прохожую. Девушка написала заявление в полицию.

