08 февраля 2026 в 20:46

Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке

Мужчина напал на девушку в московском метро после отказа дать деньги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина сломал нос девушке в столичном метро после конфликта из-за денег, передает Telegram-канал «112». Как пишет источник, на одной из станций неизвестный подошел к пассажирке и начал просить у нее деньги. После отказа он стал оскорблять девушку.

Она включила камеру, в ответ мужчина начал громко ругаться, нецензурно выражаться и попытался выбить у нее телефон. Когда девушка продолжила съемку, он ударил ее и сломал нос. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По словам пострадавшей, незадолго до этого мужчина также оскорбил другую прохожую. Девушка написала заявление в полицию.

Ранее житель Сергиева Посада в Московской области устроил стрельбу из окна жилого дома. В результате пострадал прохожий. В отношении 19-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Молодого человека отправили под домашний арест. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, который ударил стаканом посетителя бара. От удара посуда разлетелась на осколки, а пострадавший получил глубокую резаную рану, после которой остался глубокий шрам.

