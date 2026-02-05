Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:00

Мужчина оказался на скамье подсудимых из-за объятий и «плохого зрения»

Мужчина перепутал посетителя бара за знакомым и ударил его стаканом по лицу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, который ударил стаканом посетителя бара, передает пресс-служба ведомства. От удара посуда разлетелась на осколки, а пострадавший получил глубокую резаную рану, после которой остался глубокий шрам.

Оказалось, что обвиняемый ошибочно принял жертву за знакомого и решил по-дружески с ним обняться. Навязчивое поведение незнакомого мужчины вызвало недовольство у пострадавшего, что и привело к конфликту, закончившемуся рукоприкладством.

На фоне внезапно возникших неприязненных отношений, он выплеснул потерпевшему в лицо напиток, после чего, угрожая убийством, ударил стаканом по правой щеке, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Омске беременная женщина напала на пожилого мужчину в общественном транспорте. По свидетельству очевидцев, конфликт начался с отказа пассажира освободить сиденье в автобусе. Девушка начала нецензурно выражаться в адрес пенсионера. После она нанесла ему множество ударов.

раны
бары
потасовки
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
«Низкий поклон»: в ГД предложили госнаграду для воспитателя из Бугуруслана
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.