Мужчина оказался на скамье подсудимых из-за объятий и «плохого зрения» Мужчина перепутал посетителя бара за знакомым и ударил его стаканом по лицу

В Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, который ударил стаканом посетителя бара, передает пресс-служба ведомства. От удара посуда разлетелась на осколки, а пострадавший получил глубокую резаную рану, после которой остался глубокий шрам.

Оказалось, что обвиняемый ошибочно принял жертву за знакомого и решил по-дружески с ним обняться. Навязчивое поведение незнакомого мужчины вызвало недовольство у пострадавшего, что и привело к конфликту, закончившемуся рукоприкладством.

На фоне внезапно возникших неприязненных отношений, он выплеснул потерпевшему в лицо напиток, после чего, угрожая убийством, ударил стаканом по правой щеке, — рассказали в ведомстве.

