Врач объяснила, почему нельзя отрывать заусенцы Врач Козлова: в рану от заусенца могут проникнуть бактерии

В рану от оторванного заусенца могут проникнуть бактерии и инфекции, рассказала РИАМО врач Арина Козлова. Она отметила, что в долгосрочной перспективе это может привести к деформации ногтевой пластины.

Первое и наиболее распространенное осложнение — это паронихия, или воспаление околоногтевого валика. Это проявляется покраснением, отеком, болью и часто образованием гноя. Если инфекция не лечится, она может распространиться глубже, вызывая подногтевой абсцесс — скопление гноя под ногтевой пластиной, что крайне болезненно и может потребовать хирургического вскрытия, — рассказала Козлова.

Врач подчеркнула, что хроническое воспаление также может сказаться на росте и сделать ноготь более хрупким. Она призвала не откусывать и не отрывать кожу, а аккуратно удалять ее стерильными маникюрными ножницами или щипчиками.

