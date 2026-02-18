Зимняя Олимпиада — 2026
Врач объяснила, почему нельзя отрывать заусенцы

Врач Козлова: в рану от заусенца могут проникнуть бактерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В рану от оторванного заусенца могут проникнуть бактерии и инфекции, рассказала РИАМО врач Арина Козлова. Она отметила, что в долгосрочной перспективе это может привести к деформации ногтевой пластины.

Первое и наиболее распространенное осложнение — это паронихия, или воспаление околоногтевого валика. Это проявляется покраснением, отеком, болью и часто образованием гноя. Если инфекция не лечится, она может распространиться глубже, вызывая подногтевой абсцесс — скопление гноя под ногтевой пластиной, что крайне болезненно и может потребовать хирургического вскрытия, — рассказала Козлова.

Врач подчеркнула, что хроническое воспаление также может сказаться на росте и сделать ноготь более хрупким. Она призвала не откусывать и не отрывать кожу, а аккуратно удалять ее стерильными маникюрными ножницами или щипчиками.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что во время примерки одежды можно заразиться кожными заболеваниями, например чесоткой. По ее словам, на ткани также могут быть дрожжеподобные грибки, бактериальные поражения и гнойничковые инфекции.

