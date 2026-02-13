Врач предупредила об опасных инфекциях при примерке одежды Врач Сережина: при примерке одежды можно заразиться чесоткой

Во время примерки одежды можно заразиться кожными заболеваниями, например, чесоткой, рассказала Lenta.ru врач-эксперт микробиолог медицинской компании Вера Сережина. Она отметила, что некоторые инфекции могут передаваться через ткань.

В первую очередь речь идет о чесотке — заболевании, вызываемом чесоточными клещами. Кроме того, при примерке возможна передача грибковых и бактериальных инфекций кожи. По этой причине отдельные категории товаров, включая нижнее белье, купальники и носки, не подлежат примерке, — рассказала Сережина.

По словам врача, на ткани также могут быть дрожжеподобные грибки, бактериальные поражения и гнойничковые инфекции. Она посоветовала не примерять одежду на голое тело, а перед ноской всегда стирать приобретенные вещи.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что использование общих полотенец может привести к заражению лишаем и контагиозным моллюском. По ее словам, мокрая ткань является благоприятной средой для размножения бактерий и микроорганизмов.