Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:57

Французского депутата нашли на улице с ранением

Во Франции депутата от партии Ле Пен Вильдье нашли с ранением головы на улице

Антуан Вильдье Антуан Вильдье Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Французские правоохранители нашли депутата от партии «Национальное объединение» Антуана Вильдье с поврежденной головой рядом с избирательным участком в Везуле, передает Le Parisien. Он находился в неадекватном состоянии.

По информации издания, для транспортировки в больницу потребовалось вмешательство нескольких полицейских, которым пришлось пристегивать депутата ремнями. На данный момент его состояние стабильно и здоровью ничего не угрожает.

На данном этапе нет доказательств, позволяющих установить причину этой травмы головы, а также определить, стал ли Антуан Вильдье жертвой насилия или получил травму самостоятельно, — говорится в материале.

Несколько человек из ближайшего окружения Вильдье уже дали показания, в том числе и его супруга. Она поделилась, что на прошлой неделе они поссорились. Женщина упомянула о незначительных повреждениях, но пока не готова обратиться в полицию с заявлением.

Ранее в Филадельфии было обнаружено тело 50-летнего бортпроводника с тяжелыми травмами головы. Полиция прибыла на вызов об ограблении и нашла мужчину в обнаженном виде в задней части дома. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Франция
депутаты
травмы
раны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.