Французского депутата нашли на улице с ранением Во Франции депутата от партии Ле Пен Вильдье нашли с ранением головы на улице

Французские правоохранители нашли депутата от партии «Национальное объединение» Антуана Вильдье с поврежденной головой рядом с избирательным участком в Везуле, передает Le Parisien. Он находился в неадекватном состоянии.

По информации издания, для транспортировки в больницу потребовалось вмешательство нескольких полицейских, которым пришлось пристегивать депутата ремнями. На данный момент его состояние стабильно и здоровью ничего не угрожает.

На данном этапе нет доказательств, позволяющих установить причину этой травмы головы, а также определить, стал ли Антуан Вильдье жертвой насилия или получил травму самостоятельно, — говорится в материале.

Несколько человек из ближайшего окружения Вильдье уже дали показания, в том числе и его супруга. Она поделилась, что на прошлой неделе они поссорились. Женщина упомянула о незначительных повреждениях, но пока не готова обратиться в полицию с заявлением.

Ранее в Филадельфии было обнаружено тело 50-летнего бортпроводника с тяжелыми травмами головы. Полиция прибыла на вызов об ограблении и нашла мужчину в обнаженном виде в задней части дома. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.