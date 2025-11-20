Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:48

Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин

В США голого бортпроводника нашли полумертвым в собственном доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бортпроводника нашли с тяжелыми травмами головы в его доме в американской Филадельфии, пишет 6abc Philadelphia. Полиция прибыла после сообщения об ограблении и обнаружила 50-летнего Амаду Тиама голого в задней части дома.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его реанимировать. Правоохранители ищут причастных к нападению. Один из подозреваемых — худощавый мужчина в черной куртке и красной толстовке Puma, второй — мужчина среднего телосложения, лысый, с короткой бородой.

Ранее в гаражном кооперативе в Ангарске нашли тела четырех человек — троих мужчин и женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом: в боксе стояли три машины, и у одной из них был заведен двигатель. На месте провели осмотр и необходимые экспертизы, сейчас идет расследование.

До этого украинца после мобилизации обнаружили мертвым в лесу в Ивано-Франковской области. По информации правоохранителей, труп нашли в районе Рожнятова под городом Калушем. Личность мужчины установили — им оказался 39-летний местный житель.

США
бортпроводники
смерти
ограбления
