Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин В США голого бортпроводника нашли полумертвым в собственном доме

Бортпроводника нашли с тяжелыми травмами головы в его доме в американской Филадельфии, пишет 6abc Philadelphia. Полиция прибыла после сообщения об ограблении и обнаружила 50-летнего Амаду Тиама голого в задней части дома.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его реанимировать. Правоохранители ищут причастных к нападению. Один из подозреваемых — худощавый мужчина в черной куртке и красной толстовке Puma, второй — мужчина среднего телосложения, лысый, с короткой бородой.

