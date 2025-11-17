Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 15:00

В гараже российского города обнаружили несколько мертвых тел

В Ангарске в гаражном кооперативе нашли трех мертвых мужчин и женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
15 ноября в одном из гаражных боксов кооператива в Ангарске были обнаружены тела четырех человек, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Среди них — трое мужчин и одна женщина.

Согласно предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом. В гараже находились три машины, у одной из них работал двигатель.

На месте инцидента был проведен осмотр и выполнены все необходимые экспертизы. Расследование продолжается, и его результаты помогут установить все обстоятельства произошедшего события.

Ранее в Смоленске на улице Лавочкина на остановке «Пятая автобаза» прохожие обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, возраст погибшего около 40 лет. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Магнитогорске у подъезда обнаружили труп, завернутый в ковер. Соседка, проживающая на третьем этаже, узнала в погибшем своего соседа. По словам свидетеля, тело было «не первой свежести». Кто-то пытался вынести его, но бросил у подъезда, испугавшись.

Ангарск
смерти
угарный газ
отравления
гаражи
