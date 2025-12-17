В Бурятии задержали начальницу энергосбыта по делу о гибели семьи

В Бурятии задержана начальница городского отделения энергокомпании по делу об отключении электроэнергии, которое, по версии следствия, привело к гибели трех человек, сообщила прокуратура республики. В частном доме в СНТ «Черемушки» 14 декабря обнаружены тела супругов и их малолетнего ребенка, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Дом отапливался с помощью электрического котла, однако из-за задолженности по оплате электроэнергии подача света была прекращена. После этого многодетная семья, в которой воспитывались семеро детей, использовала дизельный генератор для обогрева жилья.

Начальник городского отделения ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт» задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения, — указано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о прекращении подачи электрической энергии, которое привело к смерти человека (ч. 2 ст. 215.1 УК РФ). Проверка показала, что поставляемая в дом многодетной семьи электроэнергия была единственным способом отопления. Отключение поставило жизнь и здоровье проживающих в доме девяти человек под угрозу.

Ранее сообщалось, что в Бурятии семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом. Родители установили дизельный генератор после того, как их дом отключили от электроснабжения из-за неоплаченных счетов. Тела двух взрослых и одного ребенка обнаружили в СНТ «Черемушки» в Улан-Удэ 14 декабря.