Долг за свет погубил целую семью в российском регионе В Бурятии двое взрослых и ребенок погибли в результате отравления угарным газом

В Бурятии семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Родители установили дизельный генератор после того, как их дом отключили от электроснабжения из-за неоплаченных счетов. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, 14 декабря 2025 года в одном из домов, расположенных в СНТ «Черемушки» города Улан-Удэ, были обнаружены тела трех человек с признаками отравления угарным газом, среди них двое взрослых и ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, — сообщили в управлении.

Следователи установили, что причиной смерти мог стать дизельный генератор, стоявший в непроветриваемом помещении. Семья установила его для отапливания дома после того, как им 12 декабря отключили электричество из-за долгов.

В тот же день старший сын забрал из дома шесть детей к себе, а родители и младший ребенок оставались в доме. В дальнейшем связь с ними прервалась, а около полуночи 14 декабря они были обнаружены без признаков жизни, — говорится в сообщении.

