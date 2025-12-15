Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:16

Долг за свет погубил целую семью в российском регионе

В Бурятии двое взрослых и ребенок погибли в результате отравления угарным газом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Бурятии семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Родители установили дизельный генератор после того, как их дом отключили от электроснабжения из-за неоплаченных счетов. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, 14 декабря 2025 года в одном из домов, расположенных в СНТ «Черемушки» города Улан-Удэ, были обнаружены тела трех человек с признаками отравления угарным газом, среди них двое взрослых и ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, — сообщили в управлении.

Следователи установили, что причиной смерти мог стать дизельный генератор, стоявший в непроветриваемом помещении. Семья установила его для отапливания дома после того, как им 12 декабря отключили электричество из-за долгов.

В тот же день старший сын забрал из дома шесть детей к себе, а родители и младший ребенок оставались в доме. В дальнейшем связь с ними прервалась, а около полуночи 14 декабря они были обнаружены без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Ранее пять человек отравились парами сероводорода в Краснодарском крае. Инцидент произошел на одном из местных сахарных заводов. Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.

смерти
отравления
ЖКУ
электричество
долги
свет
Бурятия
Следственный комитет
уголовные дела
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.