15 декабря 2025 в 12:26

Пять человек отравились токсичными парами на кубанском заводе

Пять человек отравились парами сероводорода на заводе в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять человек отравились парами сероводорода в Краснодарском крае, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, инцидент произошел на одном из местных сахарных заводов.

Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.

Ранее в городе Вольске пожилые супруги умерли во сне, предположительно, надышавшись газом. Другие подробности происшествия неизвестны. Следователи проводят проверку и выясняют причины и обстоятельства смерти.

До этого в Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления детей хлором в бассейне города Нерюнгри. Пострадали 13 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, у них диагностированы химические ожоги глаз. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тем временем в Казахстане от массового отравления газом пострадали 52 человека, среди которых 10 детей. Инцидент случился в вагоне поезда в Алма-Ате. По данным городского управления общественного здравоохранения, всех пострадавших немедленно доставили в медицинские учреждения.

отравления
Краснодарский край
госпитализации
заводы
Кубань
