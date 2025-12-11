Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде

В Казахстане от массового отравления газом пострадали 52 человека, среди которых 10 детей, сообщает Informburo.kz. Инцидент случился в вагоне поезда в Алма-Ате. По данным городского управления общественного здравоохранения, всех пострадавших немедленно доставили в медицинские учреждения. Сообщается, что двое детей находятся в реанимации, тогда как остальные пациенты после осмотра были отпущены на амбулаторное лечение.

Утечка случилась в вагоне, арендованном киностудией для проведения съемок. В пресс-службе Казахстанских железных дорог пояснили, что поезд принадлежит частному перевозчику и не имеет отношения к их дочерней компании АО «Пассажирские перевозки».

Для оказания оперативной помощи и транспортировки пострадавших к месту происшествия были стянуты 13 бригад медицинской помощи. В настоящее время выясняются точные причины утечки.

Ранее стало известно, что в Москве в своей квартире неизвестным газом отравился мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром в жилом доме на Нижегородской улице. Природа опасного вещества в настоящее время устанавливается. Согласно имеющимся данным, жильцы дома эвакуированы.