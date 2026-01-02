Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 04:25

Стало известно, когда встретятся главы МИД G20

Шерпа Лукаш: главы МИД G20 проведут встречу в США в конце 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Главы МИД стран «Группы двадцати» встретятся в США, заявила РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, это случится в конце 2026 года.

Встреча министров иностранных дел состоится ближе к концу года, — сказала Лукаш.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует лишить Южно-Африканскую Республику приглашения на саммит G20 в 2026 году. Это станет первым случаем полного исключения страны за всю историю форума. Решение об отстранении ЮАР связано с выдвинутыми против ее властей обвинениями в «геноциде белого населения».

Также сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Лукаш отмечала, что встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами. В рамках начавшегося председательства США первая встреча шерп стран G20 уже прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.

До этого министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации Соединенных Штатов. Он отметил, то «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.

США
страны
G20
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России
«Тщетно и опасно»: в США раскрыли опасность сделки между Трампом и Зеленским
Мадуро рассказал, сколько раз говорил с Трампом
СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
Стало известно, когда встретятся главы МИД G20
Россия потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Замгубернатора Запорожской области арестовали по уголовному делу
В России отреагировали на пожар в Кран-Монтане
Стало известно об ускоренной милитаризации Нидерландов
Пензенская область подверглась атаке БПЛА
Фаза Луны сегодня, 2 января: не верим обману, делаем «лапикюр»
Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией
Назван способ получить полную индексацию выплат для работающих пенсионеров
Два российских аэропорта начали работать с ограничениями
Сразу четыре российских города остались без авиасообщения
ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион
Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым
Стало известно о новой попытке атаки беспилотников в Москве
На подлете к Москве сбили четыре БПЛА
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.