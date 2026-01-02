Стало известно, когда встретятся главы МИД G20 Шерпа Лукаш: главы МИД G20 проведут встречу в США в конце 2026 года

Главы МИД стран «Группы двадцати» встретятся в США, заявила РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, это случится в конце 2026 года.

Встреча министров иностранных дел состоится ближе к концу года, — сказала Лукаш.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует лишить Южно-Африканскую Республику приглашения на саммит G20 в 2026 году. Это станет первым случаем полного исключения страны за всю историю форума. Решение об отстранении ЮАР связано с выдвинутыми против ее властей обвинениями в «геноциде белого населения».

Также сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Лукаш отмечала, что встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами. В рамках начавшегося председательства США первая встреча шерп стран G20 уже прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.

До этого министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации Соединенных Штатов. Он отметил, то «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.