Сотрудница завода умерла прямо в цехе в канун Нового года В Новокузнецке скончалась сотрудница металлургического комбината

Женщина получила тяжелые травмы и умерла в одном из цехов на заводе в Новокузнецке Кемеровской области, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

31 декабря 2025 года в одном из цехов предприятия в Новокузнецке в ходе нарушения технологического процесса была травмирована одна из рабочих, которая скончалась на месте происшествия, — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили представители предприятия в беседе с ТАСС, в канун Нового года произошел взрыв в угольной башне коксовой батареи № 4. В результате машинист конвейера получила травмы, несовместимые с жизнью. Специальная комиссия начала расследование. Завод окажет всю необходимую помощь семье погибшей.

