03 января 2026 в 12:26

Сотрудница завода умерла прямо в цехе в канун Нового года

В Новокузнецке скончалась сотрудница металлургического комбината

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Женщина получила тяжелые травмы и умерла в одном из цехов на заводе в Новокузнецке Кемеровской области, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

31 декабря 2025 года в одном из цехов предприятия в Новокузнецке в ходе нарушения технологического процесса была травмирована одна из рабочих, которая скончалась на месте происшествия, — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили представители предприятия в беседе с ТАСС, в канун Нового года произошел взрыв в угольной башне коксовой батареи № 4. В результате машинист конвейера получила травмы, несовместимые с жизнью. Специальная комиссия начала расследование. Завод окажет всю необходимую помощь семье погибшей.

Ранее жительница Кольского района Мурманской области пропала в акватории реки Туломы. По данным следствия, женщина занималась групповым айс-флоатингом, когда ее унесло течением. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого жителя города Белово в Кемеровской области заподозрили в убийстве двух человек. Погибшие — 75-летняя женщина и ее 37-летний сын. Предполагается, что мужчина пошел на преступление на почве личной неприязни, его уже задержали.

