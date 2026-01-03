Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 22:33

SHOT: взрывы гремят над южной и центральной частями Орла

SHOT: минимум пять взрывов прогремело над Орлом в ходе работы средств ПВО

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Орле вечером 3 января раздалось не менее пяти взрывов. По предварительной информации канала, противовоздушная оборона работает по воздушным целям на подлете к городу. Минобороны РФ данные новости пока не комментировало.

По версии SHOT, звуки начались примерно в 20:50 мск. Канал уточнил, что взрывы зафиксировали в южной и центральной частях города. По сведениям SHOT, в районе села Шахово очевидцы сообщают о вспышках в небе и звуке авиационного мотора.

Канал предполагает, что в небе работают система ПВО и средства радиоэлектронной борьбы для уничтожения или нейтрализации украинских беспилотников. На данный момент официальной информации от властей о пострадавших или возможных разрушениях на земле не поступало. Ситуация остается на контроле, обстановка уточняется.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской областью в субботу, 3 января. В пресс-службе Минобороны РФ подтвердили, что это произошло в период с 14:00 до 16:00 мск. Никто в результате происшествия не пострадал, серьезных повреждений также зафиксировано не было.

взрывы
орел
ПВО
атаки
