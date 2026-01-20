Атака США на Венесуэлу
SHOT: силы ПВО отражают атаку ВСУ над Орлом и Краснодаром

SHOT: минимум 10 взрывов прозвучали в разных районах города Орел и на Кубани

Telegram-канал SHOT проинформировал о массированных атаках с воздуха в ряде российских регионов в вечернее время. По сведениям канала, системы противовоздушной обороны отражают удары в Орловской области и Краснодарском крае. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на жителей Орла сообщил, что, предварительно, в городе прозвучало минимум 10 взрывов, первые прогремели около 21:40 по местному времени. Канал уточняет, что в некоторых районах зафиксированы сильные задымления.

Местные власти заранее ввели режим ракетной опасности, оповестив население через Telegram-каналы. Они призвали жителей укрыться в безопасных помещениях.

Одновременно, как уточняет SHOT, атака была зафиксирована на юге страны. По версии канала, в Краснодарском крае ПВО работает над уничтожением дронов в районах Анапы, Новороссийска и Темрюка, летящих со стороны Черного моря. Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет, оперативные службы работают на местах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 января в России уничтожили 32 украинских БПЛА. По девять беспилотников сбили в Брянской области и Крыму, еще три — в Воронежской области. ПВО сбила по два дрона над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Один БПЛА был перехвачен над Смоленской областью.

