Жителей семи улиц Орла эвакуируют из-за упавшей ракеты

Спасатели города Орла начнут проводить работы по ликвидации части боезаряда ракеты, обнаруженной 26 января. В связи с этим власти эвакуируют жителей семи улиц и пяти садовых товариществ в черте города, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Объект был найден в садовом товариществе Советского района. Территория была немедленно оцеплена и взята под охрану.

Специалистами МЧС будут приняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва, — указал глава региона.

Для безопасности определена зона эвакуации радиусом 500 метров от места обнаружения. Эвакуация коснется конкретных домов на улицах Часовой, Трудовых Резервов, Веселой, Генерала Жданова, а также целиком улиц Грибоедова, Глинки и Пахоменко.

Также будут эвакуированы пять садовых некоммерческих товариществ (СНТ): «Связист», «Приборист-1», «Часовщик», «Мичуринец» и «Золотой поток». На время работ будет ограничено движение транспорта и пешеходов на нескольких участках.

Жителям близлежащих домов, окна которых выходят в сторону СНТ «Часовщик», рекомендовано не закрывать окна и двери на замки во избежание повреждений от ударной волны, хотя подрыв запланирован в безопасном месте. Работы начнутся в 08:30 по московскому времени 31 января. Губернатор пообещал оперативно сообщить об их завершении в своем канале.

