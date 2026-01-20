На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора МО: саперы группы войск «Север» уничтожили спрятанную в мусоре взрывчатку ВСУ

На Харьковском направлении украинские военные замаскировали взрывоопасный предмет под бытовые отходы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Российские саперы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вовремя обнаружили и обезвредили угрозу.

Опасный объект был оперативно идентифицирован и ликвидирован с помощью накладного заряда. Его обнаружением занялась группа инженерно-разведывательного дозора, получившая информацию в рамках одной из плановых проверок.

Объект, замаскированный под бытовой мусор, был оперативно идентифицирован, — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что такая работа военных инженеров позволяет сохранять жизни личного состава и обеспечивать безопасную логистику в зоне спецоперации. Инженерная разведка маршрутов и приграничной территории проводится на Харьковском направлении ежедневно.

Ранее глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко передавал, что в частном секторе Алешек, где проживают более 2 тыс. человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ. Он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной. По словам главы округа, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад.