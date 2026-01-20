Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 06:21

На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора

МО: саперы группы войск «Север» уничтожили спрятанную в мусоре взрывчатку ВСУ

Саперы ВС РФ Саперы ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Харьковском направлении украинские военные замаскировали взрывоопасный предмет под бытовые отходы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Российские саперы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вовремя обнаружили и обезвредили угрозу.

Опасный объект был оперативно идентифицирован и ликвидирован с помощью накладного заряда. Его обнаружением занялась группа инженерно-разведывательного дозора, получившая информацию в рамках одной из плановых проверок.

Объект, замаскированный под бытовой мусор, был оперативно идентифицирован, — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что такая работа военных инженеров позволяет сохранять жизни личного состава и обеспечивать безопасную логистику в зоне спецоперации. Инженерная разведка маршрутов и приграничной территории проводится на Харьковском направлении ежедневно.

Ранее глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко передавал, что в частном секторе Алешек, где проживают более 2 тыс. человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ. Он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной. По словам главы округа, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад.

саперы
Харьковская область
Минобороны РФ
взрывчатка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Реальность такова»: на Украине сделали неожиданное заявление о территориях
В США увидели ловушку для Евросоюза из-за разрыва связей с Россией
Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Нутрициолог рассказала, какие витамины помогают коже сиять зимой
Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января
В России могут запретить два сериала по культовым произведениям фэнтези
ПВО сбила дроны ВСУ в небе над Ростовской областью
«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии
Названо блюдо, способное заменить любые БАДы
Статистика раскрыла потери Европы от «гренландских» пошлин Трампа
На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора
Диетолог раскрыла, как правильно выбирать куриное мясо
Россиянам объяснили, как бороться с горами мусора под снегом
К чему снится убегать от медведя: предвестие беды или удачи?
Миллионы россиян получат льготы через QR-код
Личная жизнь, страшный диагноз: как сейчас живет борющийся с раком Алдонин
Психолог ответила, как распознать психопата по первым тревожным сигналам
Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков
Сон про укус змеи: что ждет в реальности — полное толкование
Рособрнадзор назвал пороговые баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.