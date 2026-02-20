Неизвестный предмет на парашюте упал возле российского техникума Неизвестный предмет на парашюте упал возле техникума в Армавире

Неизвестный предмет приземлился на парашюте около Армавирского аграрно-технологического техникума в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. По предварительной информации, он может быть взрывоопасным. На месте работают саперы и экстренные службы.

До этого появилась информация, что МЧС создаст единую систему подготовки саперов. Как заявил глава ведомства Александр Куренков, также будет вестись централизованный учет очищенных от взрывоопасных предметов территорий.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сотрудники спасательных служб в конце января нашли в городе Орле боевой заряд ракеты. Во время работы саперов предполагалось провести временную эвакуацию населения с расположенных поблизости территорий, радиусом 500 метров. Объект был найден в садовом товариществе Советского района. В связи с этим указанная территория была немедленно оцеплена и взята под охрану.

Позже Клычков сообщил, что предмет обезврежен. Он призвал эвакуированных граждан вернуться в свои дома.