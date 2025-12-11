Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 17:11

Прыжок парашютиста закончился курьезным ЧП и попал на видео

Повисший на крыле самолета парашютист попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Парашютист во время прыжка в Северном Квинсленде (Австралия) повис на крыле самолета и попал на видео, сообщает Daily Mail. Мужчина в составе клуба свободного падения Far North Freefall Club (FNFF) вместе с пилотом и еще 16 спортсменами вылетели из аэропорта Талли, чтобы совершить групповой прыжок.

Во время полета, когда пилот снизил скорость, он подал сигнал готовности для группы. Первый парашютист совершил прыжок с высоты 15 тысяч футов (4,5 тысячи метров), но зацепился ручкой запасного парашюта за крыло, уточнили журналисты.

В результате мужчине удалось разрезать ткань, открыть основной парашют и приземлиться. Пострадавший получил незначительные травмы — порезы и синяки на голенях. После инцидента FNFF включило нож в перечень обязательного снаряжения для парашютистов, добавили в издании.

Ранее блогер Анна Сапарина ради эффектных кадров завернула сына в вакуумный пакет и откачала воздух. Позже женщина заявила, что инцидент был «игрой». . Мать заявила, что их семья «адекватная и показательная». Девушка также подчеркнула, что хейтеры преувеличили опасность произошедшего и использовали ситуацию для ее дискредитации в соцсетях.

