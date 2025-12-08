ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 15:50

Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео

Блогер Анна Сапарина назвала игрой вакуумирование сына в пакете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блогер Анна Сапарина назвала игрой видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором она завернула сына в вакуумный пакет и откачала воздух. Мать заявила, что их семья «адекватная и показательная». Девушка также утверждает, что хейтеры преувеличили опасность произошедшего и использовали ситуацию для ее дискредитации в соцсетях.

Это была игра, которую перевернули с ног на голову. <…> Все отлично. Ребенок учится, занимается спортом, учит иностранные языки, путешествует, — отметила Сапарина.

Ранее в Казахстане приговорили 32-летнего местного жителя к пожизненному заключению за похищение и изнасилование пятилетней девочки. Мужчина заманил ребенка в безлюдное место, пообещав купить ей сладости. Он воспользовался тем, что был знаком с матерью малышки.

До этого сообщалось, что в Балашихе мать обезглавила шестилетнего сына. По предварительной информации она занималась изготовлением смесей из препаратов от шизофрении с синтетическими наркотиками. Она получила несколько рецептов на разные лекарства и принимала их одновременно с запрещенными веществами. Помимо этого, у женщины были серьезные проблемы с психическим здоровьем.

дети
матери
пакеты
блогеры
