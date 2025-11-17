Появились подробности о личности матери, которая обезглавила сына Обезглавившая сына в Балашихе россиянка смешивала препараты с наркотиками

В Балашихе мать, задержанная за убийство своего шестилетнего сына, занималась изготовлением смесей из препаратов от шизофрении с синтетическими наркотиками, передает Telegram-канал SHOT. Она получила несколько рецептов на разные препараты и принимала их одновременно с запрещенными веществами.

По информации канала, у женщины были серьезные проблемы с психическим здоровьем. Ей были назначены препараты для предотвращения, лечения и контроля приступов. Однако в последние дни ее состояние ухудшилось, и она начала тратить все свои деньги на запрещенные вещества. Совместное употребление этих веществ с лекарствами приводило к неконтролируемому агрессивному поведению.

Соседи заметили женщину в странном состоянии, из-за ее громких криков вызвали полицию. Они также сообщили, что мать избивала своих детей — сына и дочь, у которых были синяки. На лице девочки, по словам соседей, были видны шрамы.

По словам соседей, летом женщина с сыном переехали и в квартире остались только отец с дочерью. Глава семейства работает маляром.

Ранее сообщалось, что женщина пыталась покончить с собой, но передумала из-за кошек. После задержания на ее теле нашли свежие раны. У женщины диагностирована шизофрения. Бабушка погибшего мальчика решает вопрос опеки над внучкой и готовится к похоронам.