Обезглавившая сына мать отказалась от самоубийства по одной причине Обезглавившая сына в Балашихе мать не смогла покончить с собой из-за кошек

Обезглавившая сына 31‑летняя жительница Балашихи Елена хотела покончить с собой после преступления, но в последний момент передумала, так как ей стало жаль своих четырех кошек, передает Telegram-канал Baza. По его данным, после задержания на ее теле были обнаружены свежие раны.

По словам родственников, Елена любила домашних питомцев больше детей. В частности, женщина выкладывала в соцсетях рисунки и нейроарты с изображениями котов.

В настоящее время ее привели в чувства. Согласно публикации канала, для участия в допросе вызвали психиатра, так как у Елены есть подтвержденный диагноз — шизофрения. Скоро состоится суд, ей изберут меру пресечения. В это время бабушка убитого мальчика решает вопрос с опекой старшей внучки и готовится к похоронам внука.

Ранее сообщалось, что бабушка мальчика подозревает в причастности к убийству внука подругу своей дочери Елены Юлию. Пожилая женщина вспомнила, что дочь неоднократно оставляла ребенка именно с ней, когда куда-то уходила. Бабушка объяснила, что не знала о возлюбленном дочери, так как никогда не говорила с ней на личные темы.