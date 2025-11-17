Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего

Бабушка мальчика, голову которого нашли накануне в Гольяновском пруду, а тело в квартире в подмосковной Балашихе, подозревает в причастности к убийству внука подругу своей дочери Елены Юлию, передает РЕН ТВ. Пожилая женщина вспомнила, что дочь неоднократно оставляла ребенка именно с ней, когда куда-то уходила. Бабушка объяснила, что не знала о возлюбленном дочери, так как никогда не говорила с ней на личные темы.

Нет, она не могла. С ней там (в квартире. — News.ru) жила девочка Юля, — отметила она.

До этого в Балашихе произошло жестокое убийство шестилетнего мальчика. Утром в воскресенье, 16 ноября, в Москве у Гольяновского пруда нашли голову в рюкзаке. Вечером того же дня обнаружили и обезглавленное тело.

Ранее сообщалось, что ребенок, найденный в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть от асфиксии. По предварительным данным, на шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. По оценке экспертов, ребенок погиб больше двух суток назад.

После появилась версия, что мать и отчим мальчика избили его, после чего расправились с ним. Источники утверждают, что оба родителя употребляли наркотики, а мать ребенка находится на учете в психиатрическом учреждении.