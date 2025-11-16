Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 23:22

Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Балашихе произошло жестокое убийство шестилетнего мальчика. Утром в воскресенье, 16 ноября, в Москве у Гольяновского пруда нашли голову в рюкзаке. Вечером того же дня обнаружили и обезглавленное тело. Что об этом известно, правда ли, что на преступление пошли мать и отчим ребенка?

Что известно об убийстве мальчика в Балашихе

По данным Telegram-канала SHOT, спасатели искали в водоеме, где нашли голову, и другие останки ребёнка, но улик обнаружено не было. Водолазные группы, как сообщается, несколько раз тщательно обследовали весь Гольяновский пруд.

В рюкзаке была голова мальчика со светлыми волосами. Telegram-канал Mash добавляет, что во время осмотра головы были обнаружены ушиб и признаки отделения этой части тела с помощью острого предмета, предположительно лобзика. Baza пишет, что на шее убитого обнаружены следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Кроме того, преступление могло быть совершено более двух дней назад. Предварительная причина смерти ребенка, найденного в пруду, по информации Baza, — асфиксия.

Позднее Mash написал, что тело мальчика спрятали в другой сумке на балконе квартиры, в которой он проживал с матерью и отчимом. От этих останков также планировали избавиться.

Кто мог убить мальчика, все версии

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что мать и отчим мальчика избили его, после чего расправились с ним. Авторы канала утверждают, что оба родителя употребляли наркотики, а мать ребенка находится на учете в психиатрическом учреждении.

SHOT со слов соседей семьи пишет, что очевидцы слышали из их квартиры ругань и крики. Правоохранители сейчас пытаются допросить мать ребенка, которая пока не может говорить из-за наркотического опьянения.

Telegram-канал сообщил, что, предварительно, на днях отчим и мать мальчика жестоко его убили. SHOT пишет, что они отрезали голову ребенка, а тело спрятали на балконе. По данным канала, именно мать мальчика пыталась скрыть улики преступления, для чего отнесла голову сына в рюкзаке на Гольяновский пруд.

Как пишет SHOT, подозреваемая также увлекалась магией и эзотерикой. Ранее она, по сведениям канала, проживала в городе Пензе, там ее задерживали за употребление запрещенки.

«Ее обязывали проходить лечение от зависимости. Переехав в Московскую область, несколько раз попадала в психиатрическую лечебницу. Она жаловалась на галлюцинации. Также сидела на препаратах от шизофрении, биполярки и депрессии. Предварительно, в день убийства малыша она могла находиться в психотическом состоянии. Вместе с сожителем она убила ребенка и попыталась спрятать тело на балконе, а голову в пруду», — говорится в посте.

В прокуратуре Московской области заявили, что, со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел шестилетнего внука из дома, и больше она его не видела.

При этом РЕН ТВ сообщил, что родственница убитого подозревает в причастности к убийству подругу своей дочери.

«Нет, она не могла. С ней там (в квартире. — NEWS.ru) жила девочка Юля», — отметила бабушка убитого мальчика.

По ее словам, дочь часто оставляла ребенка именно с ней, когда куда-то уходила. При этом бабушка подчеркнула, что вообще не знала, что у дочери есть возлюбленный, так как никогда не говорила с ней об отношениях.

