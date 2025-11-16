«Его душили». Раскрыты детали о голове мальчика в рюкзаке: что известно

В рюкзаке, который нашли в пруду на востоке Москвы, были обнаружены останки школьника со светлыми волосами. Что еще известно о расчлененном ребенке, как продвигается расследование, есть ли подозреваемые?

Что известно о расчлененном ребенке в Москве

По последним данным, которые приводит Telegram-канал SHOT, спасатели завершили поиски останков тела убитого в Москве мальчика. Других улик, кроме головы в рюкзаке, найдено не было. По информации канала, водолазные группы несколько раз прочесывали весь Гольяновский пруд.

Уточняется при этом, что в рюкзаке была голова мальчика со светлыми волосами. Telegram-канал Mash добавляет, что при осмотре головы нашли ушиб и признаки отсечения этой части тела острым предметом (предварительно, это мог быть лобзик). Baza пишет, что на шее убитого обнаружены следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Кроме того, преступление могло быть совершено более двух дней назад. Личность погибшего еще не установлена. Предварительная причина смерти ребенка, найденного в пруду, по информации Baza, — асфиксия.

Канал также сообщил о первом подозреваемом: речь идет о мужчине среднего телосложения, ростом около 180 сантиметров. В ночь на пятницу, 14 ноября, местные жители видели, как подозреваемый бросил в пруд пакет, в котором позже обнаружили рюкзак с головой ребенка. Следователи выясняют местонахождение и личность неизвестного.

В том же рюкзаке, где была голова, также обнаружили различные бумажки и мелкий мусор.

По данным SHOT, рюкзак с останками убитого в воскресенье, 16 ноября, нашли рабочие, которые делали ремонт возле Гольяновского пруда. Это произошло в 09:30 мск, после этого они вызвали полицию.

В Следственном управлении СКР по Москве подтвердили, что в водоеме нашли рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего. Осмотр экспертов показал, что возраст погибшего составляет 7–10 лет.

В столичной прокуратуре добавили, что на месте работу правоохранителей координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Устанавливаются все обстоятельства, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

